Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Лига наций. Турция–Россия

Российская сборная проводит первый матч после успешного домашнего чемпионата мира. Выход в четвертьфинал ЧМ-2018 стал одним из главных достижений в истории отечественного футбола. Сейчас подопечные Станислава Черчесова в сильно обновленном составе начинают новый цикл, в котором попытаются доказать, что их летний успех не был случайностью. Осенью сборная России проведет четыре матча с командами Швеции и Турции по круговой системе за право выхода в финальную часть Лиги наций.

7 сентября, 21:45. Стадион «Шенол Гюнеш» (Трабзон, Турция). Прямая трансляция на Первом канале

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) – ЦСКА (Москва)

Два столичных коллектива недавно встречались на Кубке мэра Москвы. По итогам этой игры обладателем последнего предсезонного трофея неожиданно стало «Динамо» (4:1). Теперь бело-голубые сразятся с армейцами в официальном матче. Динамовцы серьезно обновили свой состав в межсезонье, и их звездные новички Вадим Шипачев с Дмитрием Кагарлицким уже начинают оправдывать авансы. Однако пока бело-голубым это не помогает — две стартовые встречи они проиграли, причем «Авангард» устроил им оглушительный разгром (5:1). Лишь вчера вечером в матче с новосибирской «Сибирью» «Динамо» одержало свою первую победу (6:3). Теперь команде предстоит проверить свои силы в игре с действующим финалистом Кубка Гагарина — ЦСКА. Армейцы неоднозначно начали «регулярку» победой в Челябинске над «Трактором» (3:0), поражением в Екатеринбурге от «Автомобилиста» (1:3) и победой в выездной игре с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

8 сентября, 17:00. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона WBC Silver в легком весе. Денис Лебедев (Россия) – Хинзи Алтункай (Турция)

Знаменитый российский боксер возвращается после годичного перерыва. Чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев выйдет на ринг против турка Хизни Алтункая, занимающего девятую строчку рейтинга Всемирной боксерской ассоциации WBA. В 33 поединках Денис Лебедев одержал 30 побед, 22 из которых — нокаутом. В марте 2017-го он в восьмой раз защитил титул суперчемпиона мира, оказавшись сильнее австралийского боксера Марка Флэнагана. Но из-за последовавших за этим отказов выходить на ринг Денис Лебедев считается «чемпионом в отпуске». Теперь, чтобы вернуть полноценный статус, ему нужно будет победить Хизни Алтункая. В этом случае 39-летний боксер получит шанс сразиться со знаменитым украинцем Александром Усиком.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

7 сентября, 19:30. Арена «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Салават Юлаев» (Уфа)

После крайне противоречивого старта клуб из Северной столицы начинает первую домашнюю серию под руководством нового тренерского штаба. В стартовом матче на Кубок открытия подопечные Ильи Воробьева на выезде разгромили обладателя Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» (6:1), но затем неожиданно потерпели поражение в Нижнем Новгороде от местного «Торпедо» (3:4). Теперь им предстоит встреча с «Салаватом Юлаевым», который завершает выездную серию. Ранее команда Николая Цулыгина выиграла в овертаймах два выездных матча — в Москве с «Динамо» (3:2) и в Череповце с «Северсталью» (5:4). Вчера в Ярославле уфимцы проиграли «Локомотиву» (2:4).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

8 сентября, 17:00. Арена «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на КХЛ ТВ

Футбол. Контрольный матч. Молодежная сборная России – молодежная сборная Египта

Для российской «молодежки» наступает пора решающих матчей отборочного цикла к чемпионату Европы 2019 года. Первенство континента пройдет в июне в Италии и Сан-Марино и станет квалификацией к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Уже во вторник подопечным Евгения Бушманова предстоит принять в Нижнем Новгороде лидера своей группы — сборную Сербии. Сербы опережают идущих вторыми россиян на два очка и имеют одну игру в запасе. Но до этого наша команда разомнется в Химках в контрольной встрече с футболистами из Египта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

7 сентября, 18:00. Стадион «Родина» (Химки). Прямая трансляция на «Матч! Футбол 2»

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