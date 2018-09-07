Дженнингс: «Мой статус никак не поможет мне в российском баскетболе»

Минувшим летом в БК «Зенит» произошли серьезные кадровые изменения. В начале июля бизнесмена Игоря Онокова на посту генерального директора сменил экс-министр спорта Ярославской области Александр Церковный. А спустя несколько недель, в разгар межсезонья, спортивный директор Андрей Спиридонов и советник президента клуба по баскетболу Ольга Антонова, которые занимались формированием команды на новый сезон, приняли решение не продлевать свои контракты. В тот момент многие эксперты считали, что в сложившейся ситуации новому руководству будет тяжело завершить комплектование состава. Однако «Зениту» удалось приятно удивить баскетбольную общественность.

Сначала петербургский клуб подписал контракт с опытным российским форвардом Вадимом Паниным, а 21 августа провел самый громкий трансфер Единой лиги ВТБ в нынешнем межсезонье. Договор с «Зенитом» заключил 29-летний Брэндон Дженнингс, сыгравший более 500 матчей в NBA и показавший за океаном внушительную статистику. Десятый номер драфта NBA-2009 был главной звездой «Милуоки» (2009–2013) и «Детройта» (2013–2016), входил в сборную лучших новичков и набирал 55 очков в одном матче, но тяжелая травма ахилла, полученная игроком в январе 2015 года, надолго вывела его из строя. После восстановления Брэндон Дженнингс провел еще один сезон в «Детройте», успел поиграть в «Орландо», «Нью-Йорке» и «Вашингтоне», а год назад принял предложение «Шаньси Чжунъюй». Зарплата, предложенная звездному баскетболисту китайским клубом, составляла $2,2 млн.

Всё межсезонье защитник фигурировал в списках свободных агентов для клубов NBA, но подписания контракта с «Зенитом» не ожидал никто. В своем первом интервью после переезда в Россию Брэндон Дженнингс рассказал «Известиям» о целях на новый сезон, лучшем матче в карьере, таланте Андрея Кириленко, уровне чемпионата Китая и знакомстве со Спайком Ли.

— Вы провели более 500 матчей в NBA, но начинаете сезон в России. Как так получилось?

— Я просто очень люблю баскетбол и не хочу останавливаться в развитии. Я готов к новым вызовам, поэтому принял решение перейти в «Зенит». Надеюсь, мне удастся проявить себя с самой лучшей стороны и помочь команде добиться поставленных целей.

— Что вы знали о «Зените» и Единой лиге ВТБ до переговоров с клубом из Санкт-Петербурга?

— Честно — совсем немного. При этом мне уже рассказали, что в чемпионате очень высокая конкуренция и бывают длинные перелеты.

— Кто-то из ваших знакомых выступает в Единой лиге?

— Я хорошо знаю Дорелла Райта из «Локомотива-Кубани» (чемпион NBA, выступал за «Майами» и «Голден Стэйт». — «Известия»). Он живет в Лос-Анджелесе в двух часах езды от меня. К тому же Дорелл встречается с одной из моих подруг. Для него это тоже первый год в России. Я уверен, что он сможет стать лидером своего клуба.

Фото: Global Look Press/Sportfoto Zink / HMI

— Стоит признать, что вы — самый звездный игрок, который примет участие в новом сезоне Единой лиги. На вас это не давит?

— Вовсе нет, я не чувствую никакого давления. Мы играем в баскетбол, а не в телевикторине. Мой статус никак не поможет мне в Единой лиге и Еврокубке. Понимаю, что придется очень много работать, чтобы проявить себя здесь.

— Известно, что генеральный директор «Зенита» Александр Церковный лично вел переговоры с вами. Приятно такое внимание?

— Безусловно. Это были очень хорошие переговоры. У нас одинаковое видение роли разыгрывающего в современном баскетболе. Также важно, что он разделяет мои жизненные ценности. Вижу, что Александр каждый день хочет сделать «Зенит» лучше и много работает, чтобы игроки команды ни в чем не нуждались. Надеюсь, в таком тесном сотрудничестве мы проведем весь сезон.

— В сезоне-2008/09 вы выступали за итальянский «Виртус» (средние показатели 7,6 очка и 1,6 передачи. — «Известия»). Чем вам запомнился тот период?

— Хорошо помню, что мы играли в Евролиге. Я противостоял таким маститым игрокам, как Эрл Бойкинс, Трэвис Бест, Рики Рубио... Для меня это была очень хорошая школа. Я набрался уверенности и был готов к игре в NBA.

— Спустя две недели после дебюта в NBA вы набрали 55 очков в матче с «Голден Стэйт». Хорошо помните тот матч? Могли вы набрать еще больше очков и побить 50-летний рекорд Уилта Чемберлена для новичков лиги (59 очков)?

— Начнем с того, что в первой четверти я вообще не играл. Поэтому, естественно, мог набрать гораздо больше очков. Тем не менее у меня нет какой-то обиды на тренера. Та игра — это одно из самых ярких воспоминаний в моей карьере. Я был хорош в тот вечер, забил практически все свои броски.

— В борьбе за титул лучшего снайпера Единой лиги вы наверняка будете соперничать с защитником «Химок» Алексеем Шведом, который также имеет опыт выступлений в NBA. Помните его?

— Нет, я не знаю такого игрока. Зато в «Зените» я познакомился с Сергеем Карасевым. Мы поговорили, и он рассказал мне, как выступал за «Бруклин» и «Кливленд».

— Судя по тренировкам, он сильный игрок?

— Да, чувствуется, что у него есть опыт в NBA. Он очень хороший снайпер, с хорошей техникой и видением площадки.

Фото: пресс-служба Единой лиги/Дарья Митрофанова

— Какие у вас ожидания от жизни в России?

— Пока мы находимся на тренировочном сборе в Сербии, но я жду не дождусь, когда мы вернемся в Санкт-Петербург. Я знаю, что это чудесный город. Надеюсь, когда у меня будут выходные, я успею осмотреть его главные достопримечательности и познакомиться с богатой культурой этого великого места.

— В прошлом году вы выступали в чемпионате Китая. Что скажете о его уровне?

— Он достаточно высок. Это очень непредсказуемый чемпионат, каждый может обыграть каждого. Думаю, у КБА (Китайская баскетбольная ассоциация. — «Известия») большое будущее. С каждым годом туда приезжает всё больше и больше классных игроков. Например, я выступал в одной команде с таким профессиональном, как Луис Скола. Мы получали удовольствие от игры в Китае.

— Что думаете о переходе Леброна Джеймса в «Лейкерс»?

— Это главное событие, которое все обсуждают нынешним летом. Скорее всего, «Лейкерс» — последняя команда в карьере Леброна. Поэтому он сделает всё возможное, чтобы за время действия своего четырехлетнего контракта завоевать еще один чемпионский титул. Получится ли у него это сделать, большой вопрос. Ранее он играл в «Кливленде» и «Майами», но «Лейкерс» — совсем другая история. Тут Голливуд, огромное внимание прессы. Будет интересно посмотреть, как он адаптируется к новой для себя роли. Сможет ли он стать таким же великим в глазах болельщиков, как Коби Брайант. И смогут ли молодые игроки поддержать Джеймса.

— Вы играли в пяти клубах NBA. У какого из них самые сумасшедшие и преданные фанаты?

— Я бы сказал, что это болельщики «Никс». На каждой домашней игре присутствовало по 20 тыс. фанатов. Вне зависимости от того, проигрываешь ты или выигрываешь, они будут приветствовать тебя и провожать аплодисментами. Это самые верные болельщики, которых я когда-либо видел. К тому же, они есть по всему миру.

— Кого из звезд шоу-бизнеса вы видели на играх «Никс»?

— Спайка Ли, Криса Рока и многих других. Приятно, когда такие известные люди приходят поддержать свою любимую команду и делают это исключительно из любви к баскетболу.

Фото: Global Look Press/Daziram

— В своей карьере вы не раз противостояли Андрею Кириленко, который сейчас стал президентом Российской федерации баскетбола. Хорошо помните его?

— Да, прекрасно помню. Он — пример того, как терпение, труд и упорство могут принести большие результаты. У него была выдающаяся карьера, и мне приятно, что он не оставил нашу игру и занимает высокий пост в российском баскетболе.

— Вы учились в школе Оак Хилл, баскетбольная программа которой считается одной из лучших в США. Эта академия выпустила немало известных игроков. В их число входят Кармело Энтони, Рэджон Рондо, Стивен Джексон, Майкл Бизли, Джош Смит и Бен Маклемор. В чем секрет подготовки спортсменов в этой школе?

— Оак Хилл расположена в штате Вирджиния — можно сказать, на пересечении всех баскетбольных направлений. Главный тренер школы Стив Смит является связующим звеном, которое объединяет вокруг себя лучших школьников со всей страны. Так получилось, что играть за Оак Хилл является мечтой для каждого американского баскетболиста 8–12-го класса. На тренировках ты постоянно конкурируешь с лучшими игроками страны своего возраста, к тому же Стив Смит на своем примере показывает, как достичь успеха. Он не только великолепный тактик, но и потрясающий мотиватор. В школе созданы великолепные условия, позволяющие полностью сконцентрироваться на баскетболе и развиваться максимально быстро и полно.

— Вы неоднократно принимали участие в играх на знаменитой уличной площадке Ракер-парк. Как бы вы оценили уровень игры на ней?

— Я из Лос-Анджелеса, и там мы не так агрессивно играем в уличный баскетбол. Ракер-парк показал мне, что профессионалы не всегда будут побеждать любителей. Уровень игры и борьбы на этой уличной площадке порой серьезнее, чем на некоторых матчах NBA. Ребята понимают, что если они начнут проигрывать, на их место придут другие. Поэтому подход к делу там самый серьезный. Играя в Ракер-парке, я многому научился, в том числе — быть более самоотверженным и смелым на площадке.

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