Прямой эфир

Спортивные выходные с «Известиями»

Финал Гран-при по фигурному катанию, окончание первого этапа Кубка мира по биатлону, матчи КХЛ и российской волейбольной Суперлиги
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фигурное катание. Финал Гран-при

Впервые за четыре года Россия будет представлена в финале Гран-при во всех четырех дисциплинах. В этот уикенд  самым ожидаемым событием станет противостояние россиянок и японок в женском одиночном катании. Даже без оказавшейся за бортом финала Евгении Медведевой наши болельщики вправе ожидать успеха от Елизаветы Туктамышевой, Алины Загитовой и Софии Самодуровой. В шестерку участников решающих прокатов Гран-при также вошли три представительницы Японии Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото. Среди мужчин от России выступит лишь Сергей Воронов. Канадские зрители к своему сожалению не увидят фаворита всех последних стартов последних лет Юдзуру Ханю, получившего травму в Москве. В танцах на льду за медали поборются российские дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро. В соревнованиях спортивных пар нашу страну представят Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

7 декабря, короткие программы: 06:45, мужчины; 08:00, женщины. 8 декабря: 06:05, танцы на льду, короткий танец; 07:20, пары, короткая программа; 08:35, мужчины, произвольная программа. 9 декабря, произвольные программы: 00:55, женщины; 06:00, танцы на льду; 07:20, пары. Арена «Дог Митчелл Тандерберд» (Ванкувер, Канада). Прямые трансляции на Первом канале и «Матч ТВ»

Биатлон. Этап Кубка мира

123

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

После розыгрыша в Поклюке медалей в супермиксте и смешанной эстафете лучшие «стреляющие лыжники» возобновили выступление на первом этапе Кубка мира в Словении. В пятницу мужчинам предстоит борьба в спринте. За Россию побегут Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов. В аналогичной дисциплине у женщин за рейтинговые баллы поборются Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Кристина Ильченко, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева. А в воскресенье те, кто попадет в топ-60, выйдут на трассу в гонке преследования.

7 декабря, 16:15, спринт, мужчины. 8 декабря, 16:15, спринт, женщины. 9 декабря, гонки преследования: 13:45, мужчины; 16:45, женщины. Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА — «Салават Юлаев»

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уфимская команда лишь в среду прервала серию из четырех поражений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подопечные Николая Цулыгина сохраняют шестую строчку в таблице Восточной конференции и после выездного матча с рижским «Динамо» поедут в Москву к ЦСКА. Армейцы продолжают лидировать в «регулярке». Встреча с «Салаватом Юлаевым» будет иметь важное значение для красно-синих Кирилла Капризова, который именно в свой сезон в Башкирии дорос до национальной сборной. У уфимцев особый настрой на армейцев будет у нападающего Антона Бурдасова, обменянного из ЦСКА год назад, а также бывшего защитника красно-синих Артема Сергеева.

9 декабря, 17:00. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Зенит» — «Рубин»

123

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Лидирующий в чемпионате России «Зенит» из последних сил движется к зимнему перерыву. До ухода в отпуск на внутренней арене подопечным Сергея Семака осталось провести один матч. Сейчас они подпустили к себе вплотную «Краснодар» и теперь должны побеждать «Рубин», чтобы сохранить первое место за собой. Казанская команда уже не раз за последние годы отбирала очки у питерцев и постарается сделать это в воскресенье. Правда, дела у «Рубина» идут не так хорошо. Всего одна победа в восьми последних матчах при пяти ничьих и двух поражениях. Если команда Курбана Бердыева продолжит в том же духе, то скоро может распрощаться с планами закончить сезон в еврокубковой зоне.

9 декабря, 19:00. Стадион «Санкт-Петербург». Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. «Белогорье» — «Динамо»

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Белогорье» уверенно идет в первой шестерке регулярного чемпионата Суперлиги, потерпев лишь два поражения от флагманов российского волейбола — казанского и петербургского «Зенита». Московское «Динамо», которое традиционно считается одним из фаворитов в борьбе за медали, неудачно стартовало в текущем сезоне, выиграв лишь три матча из семи. Матч с «Белогорьем» будет важным для подопечных Бориса Колчина, которые постараются исправить свое турнирное положение.

7 декабря, 19:00. Дворец спорта «Космос» (Белгород). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017