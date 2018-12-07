Спортивные выходные с «Известиями»

Фигурное катание. Финал Гран-при

Впервые за четыре года Россия будет представлена в финале Гран-при во всех четырех дисциплинах. В этот уикенд самым ожидаемым событием станет противостояние россиянок и японок в женском одиночном катании. Даже без оказавшейся за бортом финала Евгении Медведевой наши болельщики вправе ожидать успеха от Елизаветы Туктамышевой, Алины Загитовой и Софии Самодуровой. В шестерку участников решающих прокатов Гран-при также вошли три представительницы Японии Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото. Среди мужчин от России выступит лишь Сергей Воронов. Канадские зрители к своему сожалению не увидят фаворита всех последних стартов последних лет Юдзуру Ханю, получившего травму в Москве. В танцах на льду за медали поборются российские дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро. В соревнованиях спортивных пар нашу страну представят Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

7 декабря, короткие программы: 06:45, мужчины; 08:00, женщины. 8 декабря: 06:05, танцы на льду, короткий танец; 07:20, пары, короткая программа; 08:35, мужчины, произвольная программа. 9 декабря, произвольные программы: 00:55, женщины; 06:00, танцы на льду; 07:20, пары. Арена «Дог Митчелл Тандерберд» (Ванкувер, Канада). Прямые трансляции на Первом канале и «Матч ТВ»

Биатлон. Этап Кубка мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

После розыгрыша в Поклюке медалей в супермиксте и смешанной эстафете лучшие «стреляющие лыжники» возобновили выступление на первом этапе Кубка мира в Словении. В пятницу мужчинам предстоит борьба в спринте. За Россию побегут Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов. В аналогичной дисциплине у женщин за рейтинговые баллы поборются Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Кристина Ильченко, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева. А в воскресенье те, кто попадет в топ-60, выйдут на трассу в гонке преследования.

7 декабря, 16:15, спринт, мужчины. 8 декабря, 16:15, спринт, женщины. 9 декабря, гонки преследования: 13:45, мужчины; 16:45, женщины. Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА — «Салават Юлаев»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уфимская команда лишь в среду прервала серию из четырех поражений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подопечные Николая Цулыгина сохраняют шестую строчку в таблице Восточной конференции и после выездного матча с рижским «Динамо» поедут в Москву к ЦСКА. Армейцы продолжают лидировать в «регулярке». Встреча с «Салаватом Юлаевым» будет иметь важное значение для красно-синих Кирилла Капризова, который именно в свой сезон в Башкирии дорос до национальной сборной. У уфимцев особый настрой на армейцев будет у нападающего Антона Бурдасова, обменянного из ЦСКА год назад, а также бывшего защитника красно-синих Артема Сергеева.

9 декабря, 17:00. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Зенит» — «Рубин»

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Лидирующий в чемпионате России «Зенит» из последних сил движется к зимнему перерыву. До ухода в отпуск на внутренней арене подопечным Сергея Семака осталось провести один матч. Сейчас они подпустили к себе вплотную «Краснодар» и теперь должны побеждать «Рубин», чтобы сохранить первое место за собой. Казанская команда уже не раз за последние годы отбирала очки у питерцев и постарается сделать это в воскресенье. Правда, дела у «Рубина» идут не так хорошо. Всего одна победа в восьми последних матчах при пяти ничьих и двух поражениях. Если команда Курбана Бердыева продолжит в том же духе, то скоро может распрощаться с планами закончить сезон в еврокубковой зоне.

9 декабря, 19:00. Стадион «Санкт-Петербург». Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. «Белогорье» — «Динамо»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Белогорье» уверенно идет в первой шестерке регулярного чемпионата Суперлиги, потерпев лишь два поражения от флагманов российского волейбола — казанского и петербургского «Зенита». Московское «Динамо», которое традиционно считается одним из фаворитов в борьбе за медали, неудачно стартовало в текущем сезоне, выиграв лишь три матча из семи. Матч с «Белогорьем» будет важным для подопечных Бориса Колчина, которые постараются исправить свое турнирное положение.

7 декабря, 19:00. Дворец спорта «Космос» (Белгород). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

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