Поставки сделаны: ритейлеры вынуждают контрагентов оплатить рост НДС

Крупные торговые сети не планируют менять цены на продукцию в начале 2019 года, несмотря на повышение НДС с 18 до 20%. Ритейлеры начали уведомлять поставщиков о том, что не готовы корректировать окончательную стоимость товаров в заключенных договорах. Письмо об этом получили партнеры сети Billa (документ есть у «Известий»). А сибирский ритейлер «Ярче» предупредил поставщиков о моратории на повышение цен до 15 января. По данным «Руспродсоюза», X5 retail group тоже не принимает новые условия от партнеров. То есть расходы на повышение НДС могут лечь на поставщиков. Для потребителей это означает, что в январе серьезного скачка цен не будет. Однако переговорная кампания между ритейлерами и контрагентами пока не завершена.

Перекинули 2%

Торговые сети намерены удержать цены в начале года и не повышать их из-за предстоящего роста НДС. Поставщики уже получили от ритейлеров письменные уведомления. «Известия» ознакомились с документами. Так, федеральная сеть Billa (150 магазинов по России) предупредила партнеров, что с товаров, которые будут в продаже с 1 января, начнут взимать налог на добавленную стоимость 20%. Это произойдет «независимо от даты заключения и условий заключенных договоров на реализацию», сказано в письме гендиректора Billa Елены Мальцевой. В Налоговом кодексе не установлен переходный период. Это подтверждает, что нет необходимости переподписывать заключенные ранее договоры поставки, отмечено в документе.

«Обращаем ваше внимание на то, что с учетом условий подписанного договора поставки увеличение ставки НДС не означает, что окончательная цена товара также подлежит автоматическому увеличению», подчеркивается в письме Billa к поставщикам. Ритейлер отметил, что «по мнению налоговых органов, неизменность цены товара, указанной в договоре поставки, относится к коммерческим рискам поставщика».

Региональная сеть «Ярче» (500 магазинов в Сибири и Подмосковье) предупредила партнеров о введении моратория «на любые корректировки цен поставки (в части повышения)» до 15 января 2019 года включительно. Об этом сказано в письме гендиректора компании Андрея Лучина партнерам. Там «Известиям» пояснили, что мораторий введен «с целью избежать скачка цен» в новогодний период.

Между молотом и наковальней

Как рассказали «Известиям» в «Руспродсоюзе», один из самых крупных ритейлеров на рынке X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», более 13 тыс. магазинов), по данным ассоциации, тоже не принимает новые цены от партнеров. Об этом контрагентам сообщают устно. Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков сказал, что это «входит в противоречие с ростом себестоимости» товаров у поставщика.

— Учитывая лидерство торговой сети и объемы продукции, которые она продает, перед поставщиком стоит непростой выбор, — отметил эксперт. — Например, работать в убыток, снизить качество ингредиентов или приостанавливать поставки с риском разорвать договорные отношения с сетью. Более того, потерять значительный канал сбыта продукции.

В X5 retail group воздержались от комментариев, сославшись на то, что не могут предоставлять информацию о ходе переговорной кампании с партнерами.

По словам Дмитрия Вострикова, порядок изменения цен законодательно сейчас не регулируется. Вопрос регламентирован только нормами саморегулирования, то есть Кодексом добросовестных практик. Согласно этому документу, поставщик имеет право уведомить своего партнера об изменении цен за 30 дней, предоставив обоснование. Если новый прейскурант не принят, поставщик имеет право приостановить отгрузки без штрафных санкций. Дмитрий Востриков подчеркнул, что обоснованием к повышению цен с 2019 года можно назвать как экономические факторы, так и изменение налогового законодательства. Хотя неисполнение норм Кодекса не влечет за собой никаких наказаний.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков полагает, что все прекрасно понимают: производитель и розница всегда находятся между молотом и наковальней. С одной стороны — объективная экономическая ситуация, а с другой — платежеспособный спрос.

— Ритейл как конечное звено товаропроводящей цепочки оперирует интересами потребителей, — пояснил эксперт. — Но мы, конечно же, внимательно относимся к тому, в каких условиях ведут свой бизнес поставщики, к факторам, влияющим на отпускную цену производителя. Если они неизбежно приводят к росту цены, это становится предметом переговоров с поставщиками.

Сложилась неоднозначная ситуация, сказал «Известиям» руководитель налоговой практики юридической компании AVG Legal Давид Капианидзе. Ведь поставщики могут предлагать ритейлерам повысить цены на товары, которые купили заранее и уже хранят на складах, а продавать начнут в январе. В этой продукции еще заложен НДС 18%.

НДС_1 Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Тогда желание торговых сетей установить мораторий объяснимо, — уверен эксперт.

Если же ритейлеры откажутся принимать новые цены на товар, который будет произведен уже в 2019 году с НДС 20%, тогда речь пойдет лишь о желании торговых сетей переложить свои затраты на партнеров.

Передышка в январе

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов пояснил, что, если установлен мораторий на изменение цены до 15 января, то после этой даты партнеры смогут договориться о корректировке стоимости продукции. На полке цена может поменяться уже через неделю.

По словам эксперта, пока трудно предсказать итоги переговорной кампании, в ходе которой партнеры устанавливают новые регулярные цены.

— Партнеры постоянно что-то пересматривают в своих соглашениях, например, дважды в год меняется ассортимент, который поставляется в сеть, поэтому сказать, когда изменятся цены, сейчас сложно, — отметил он.

Ежегодно ритейлеры и их партнеры переподписывают приложения о прейскурантах к договорам поставки на следующие 12 месяцев. Переговорная кампания проходит с сентября по апрель. Хотя в случае форс-мажоров, например, из-за роста цен на сырье, стоимость товаров может быть скорректирована в течение года.

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» сообщили, что «повышение цен ожидается только на те товары, которые облагаются НДС 18%, и это не вся продукция, представленная на прилавках магазинов». Рост не коснется основных составляющих потребительской корзины. Льготная ставка налога 10% сохраняется для социально значимых продуктов питания (хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, рыба, овощи, фрукты и др.), а также детских, медицинских и некоторых других товаров.

В пресс-службе «Ашана» сообщили, что не готовы комментировать вопрос изменения цен на товары, так как переговорная сессия еще не закончена. В Billa, «Дикси», Metro cash & carry на запрос «Известий» не ответили. В Минпромторге не смогли оперативно предоставить свою позицию.