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Renault Logan Stepway и Sandero Stepway обзавелись вариатором

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Фото: Renault
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Renault Россия объявляет о старте продаж новой серии City, которая доступна для Logan Stepway и Sandero Stepway. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Главная особенность заключается в наличии у модификаций автоматической бесступенчатой трансмиссии CVT X-Tronic, которая работает в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.). Алгоритм работы вариатора был разработан при участии российских инженеров Renault. В частности, было минимизировано время отклика на нажатие педали газа, в особенности повторного. При нажатии педали более чем на треть трансмиссия CVT X-Tronic имитирует ступенчатые переключения, как у автомобилей с традиционным «автоматом».

Что касется цен, то кросс-седан Renault Logan Stepway City предлагается по цене от 787 990 рублей, а новый Sandero Stepway City — от 814 990 рублей.

6 декабря компания Renault сообщила о начале приема заказов на новую стартовую комплектацию Renault Koleos Comfort, которая поступит в продажу в начале 2019 года. Таким образом, теперь автомобиль предлагается по цене от 1 699 000 рублей.

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