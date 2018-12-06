Кроссовер Renault Koleos получил новую стартовую комплектацию

Компания Renault начинает прием заказов на новую стартовую комплектацию Renault Koleos Comfort, которая поступит в продажу в начале 2019 года. Таким образом, теперь автомобиль предлагается по цене от 1 699 000 рублей.

Как передает пресс-служба марки, новая версия оснащается круиз-контролем, подогревом передних сидений, двузонным климат-контролем, датчиками дождя и света, шестью подушками. В качестве опции доступен пакет «Комфорт-1», который включает в себя рейлинги на крышу и задние датчики парковки.

Также в новой версии Renault Koleos Comfort имеется мультимедийная и навигационная система R-LINK 2 с горизонтальным сенсорным экраном 7″ и восемью высокотехнологичными динамиками.

Кроссовер предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем (144 л.с.), интеллектуальной системой полного привода All-Mode 4×4i и новой трансмиссией CVT X-Tronic.

В сентябре появилась информация, что Renault собирается прекратить продажи моделей Logan и Sandero в России и Бразилии. Главный дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер рассказал порталу Automotive News, что причиной такого решения является желание бренда выйти в более дорогостоящую категорию. Кроме того, в России у этих моделей есть серьезные конкуренты в виде продукции Lada.