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Кроссовер Renault Koleos получил новую стартовую комплектацию

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Фото: Renault
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Компания Renault начинает прием заказов на новую стартовую комплектацию Renault Koleos Comfort, которая поступит в продажу в начале 2019 года. Таким образом, теперь автомобиль предлагается по цене от 1 699 000 рублей.

Как передает пресс-служба марки, новая версия оснащается круиз-контролем, подогревом передних сидений, двузонным климат-контролем, датчиками дождя и света, шестью подушками. В качестве опции доступен пакет «Комфорт-1», который включает в себя рейлинги на крышу и задние датчики парковки.

Также в новой версии Renault Koleos Comfort имеется мультимедийная и навигационная система R-LINK 2 с горизонтальным сенсорным экраном 7″ и восемью высокотехнологичными динамиками.

Кроссовер предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем (144 л.с.), интеллектуальной системой полного привода All-Mode 4×4i и новой трансмиссией CVT X-Tronic.

В сентябре появилась информация, что Renault собирается прекратить продажи моделей Logan и Sandero в России и Бразилии. Главный дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер рассказал порталу Automotive News, что причиной такого решения является желание бренда выйти в более дорогостоящую категорию. Кроме того, в России у этих моделей есть серьезные конкуренты в виде продукции Lada.

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