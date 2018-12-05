В России появились две новые модели Renault

Компания Renault объявила о старте продаж на российском рынке нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway.

Как сообщает пресс-служба французской марки, Logan Stepway и Sandero Stepway получили черную радиаторную решетку с хромированными накладками, узнаваемый бампер, новую оптику со светодиодными дневными ходовыми огнями. Также автомобили отличает яркий дизайн с пластиковой защитой кузова и высокий дорожный просвет до 195 мм. Кроме того, на все модели Stepway серии устанавливается новое эргономичное рулевое колесо.

Впервые для Stepway серии доступна новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой Android Auto™ и Apple CarPlay. Она дает возможность использовать навигационные карты с указанием трафика в режиме реального времени, музыкальные проигрыватели, делать звонки.

Обе версии оснащаются двигателями объемом 1,6 л (82 л.с./ 102 л.с./ 113 л.с.) в паре с механической и автоматическими коробками передач.

Что касается цен, то кросс-седан Renault Logan Stepway предлагается по цене от 662 990 рублей, а обновленный Sandero Stepway — от 709 990 рублей.

В октябре на Парижском автосалоне Renault представил новый кроссовер Kadjar. Как отметили в компании, дизайнеры сделали ставку на комфорт, качество и эргономичность, стремясь сделать авто более удобным для повседневного использования.