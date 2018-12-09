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Макрон попросил Абэ сохранить альянс Nissan-Renault-Mitsubishi

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Французский президент Эммануэль Макрон попросил премьер-министра Синдзо Абэ поспособствовать сохранению альянса Nissan-Renault-Mitsubishi на фоне ареста Карлоса Гона. Разговор состоялся в ходе встречи в Буэнос-Айресе.

Карлос Гон ответил на предъявленные ему обвинения

Как пишет ТАСС со ссылкой на японскую газету «Майнити симбун», глава японского правительства на просьбу французского лидера ничего не ответил.

1 декабря Синдзо Абэ заявил, что будущие отношения автомобильных компаний Nissan, Renault и Mitsubishi должны определять не правительства, а частный бизнес.

Глава альянса Nissan, Renault и Mitsubishi Карлос Гон был арестован по подозрению в финансовых махинациях и уклонении от налогов 19 ноября. Японские компании Nissan и Mitsubishi освободили Гона от должности, но он продолжает возглавлять Renault и формально остается главой альянса.

21 ноября замглавы Минпромторга Александр Морозов на форуме «Транспортная неделя» заявил, что арест Гона не повлияет на деятельность автопроизводителей альянса в России и переговоры о специнвестконтракте (СПИК).

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