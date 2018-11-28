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Франция видит президента Renault во главе альянса с Nissan и Mitsubishi

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Возглавлять альянс Renault–Nissan–Mitsubishi должен глава Renault. Об этом во вторник, 27 ноября, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала LCI.

«В управлении предусматривается, что генеральный директор Renault является президентом альянса. Это правило нельзя менять», — цитирует его ТАСС.

Заявление сделано на фоне скандала вокруг Карлоса Гона, который возглавлял альянс Renault–Nissan–Mitsubishi в качестве председателя совета директоров.

19 ноября Гона арестовали в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства, уклонении от уплаты налогов и других правонарушениях. Позже его уволили с постов председателя совета директоров компаний Mitsubishi и Nissan.

21 ноября совет директоров Renault назначил Тьерри Боллоре временным генеральным директором компании.

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