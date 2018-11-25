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Карлос Гон ответил на предъявленные ему обвинения

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Фото: Global Look Press/dpa/Uli Deck
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Бывший председатель совета директоров японского концерна Nissan Карлос Гон, арестованный на этой неделе, опроверг предъявленные ему токийской прокуратурой обвинения. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщило общественное телевидение NHK. По заявлению Гона, он не собирался занижать информацию о собственных выплатах, передает ТАСС.

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20 ноября газета Nikkei написала, что 64-летнего главу Nissan и Renault подозревают в использовании средств компании для покупки элитного жилья за рубежом. За день до этого Карлос Гон и еще один член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. После оба были официально уволены со своих постов в Nissan. Входящая в альянс с Nissan и Renault другая японская компания Mitsubishi рассмотрит вопрос об увольнении Гона с поста председателя совета директоров 26 ноября.

По данным следствия, Гон должен был получить около 8 млрд японских иен ($70,8 млн) после ухода из Nissan в качестве дополнительного выходного пособия и выплат по контрактам за услуги по консультированию. Эта сумма и составляет разницу между реальным доходом Гона за период с 2010 по 2017 год и тем, что указано в декларации. Согласно японскому законодательству, при предоставлении сведений о доходах указывается и размер выходного пособия. Кроме того, как стало известно позже, сестра арестованного ежегодно получала около $100 тыс. на несуществующей должности в компании.

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве высшего исполнительного директора. Через год он стал президентом компании. В 2001 году обвиняемый возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan. Спустя четыре года он стал также президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.

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