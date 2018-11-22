СМИ узнали о крупных выплатах сестре главы Nissan на фиктивной должности

Сестра арестованного главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона ежегодно получала около $100 тыс. на несуществующей должности в компании.

Как пишет японская газета Asahi со ссылкой на источники в Nissan 22 ноября, всего старшая сестра Гона, которая по документам занимала должность советника, получила около $1,7 млн. Первые средства женщин получила в 2002 году, когда ее родственник стал президентом и гендиректором компании.

Ранее в четверг Гона уволили с поста председателя совета директоров Nissan.

Гона арестовали в понедельник, его подозревают в сокрытии доходов. По версии следствия, он использовал средства компании для покупки элитного жилья за рубежом. Кроме него арестован еще один топ-менеджер автоконцерна — Грег Келли.

Накануне окружной суд Токио продлил арест главы альянса Nissan-Renault Гона и члена совета директоров Nissan Келли на 10 суток.