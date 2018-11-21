Минпромторг рассказал о работе Renault-Nissan в РФ после ареста главы альянса

Арест главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона не повлияет на деятельность этих автопроизводителей в России и переговоры о специнвестконтракте (СПИК). Об этом в среду, 21 ноября, заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов на форуме «Транспортная неделя».

«Решения, которые принимает такая большая компания, как альянс Renault-Nissan, принимаются по определенной процедуре и никогда не зависят от какого-то одного человека», — цитирует Морозова агентство ТАСС.

Замглавы ведомства отметил, что в принятии решения о рассмотрении возможности заключения СПИКа автопроизводители Renault, Nissan и Mitsubishi участвовали как отдельно, так и в составе объединенной компании.

Кроме того, их «организация работы» и принятые инвестиционные решения «не меняются» из-за ситуации с руководством.

Морозов пояснил, что таким образом арест Гона не повлияет на решения альянса, «потому что в основе работы любых компаний лежат процедуры».

19 ноября 64-летнего главу Nissan и Renault арестовали в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства страны, 21 ноября ему продлили арест на 10 суток.

По данным газеты Nikkei, Карлос Гон подозревается в использовании средств компании для покупки элитного жилья за рубежом.

Временным гендиректором компании назначен Тьерри Боллоре, председателем совета директоров — Филипп Лафайет.