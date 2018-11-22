Карлос Гон уволен с поста председателя совета директоров Nissan

На внеочередном заседании совета директоров японского концерна Nissan принято решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя.

В ходе заседания также примут решение о создании комиссии независимых экспертов, в том числе юристов. Комиссия проанализирует систему менеджмента Nissan, в рамках которой полномочия были сконцентрированы в руках Гона, передает телеканал NHK в четверг, 22 ноября.

Гона арестовали в понедельник, его подозревают в сокрытии доходов. По версии следствия он использовал средства компании для покупки элитного жилья за рубежом, сообщила 19 ноября японская пресса. Кроме него арестован еще один топ-менеджер автоконцерна Грег Келли.

Накануне окружной суд Токио продлил арест главы альянса Nissan-Renault Гона и члена совета директоров Nissan Келли на 10 суток.