СМИ рассказали новые детали о злоупотреблениях экс-главы Nissan

Арестованный глава Nissan Карлос Гон перекладывал на компанию свои потери от своих частных инвестиций. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщило агентство Kyodo.

Речь может идти о сумме в 1,7 млрд иен (около $15 млн).

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве высшего исполнительного директора. Через год он стал президентом компании. С 2001 года Гон возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan. В 2005 году он стал также президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров Mitsubishi Motors.

20 ноября газета Nikkei написала, что 64-летнего главу Nissan и Renault подозревают в использовании средств компании для покупки элитного жилья за рубежом. За день до этого его арестовали в Японии по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

22 ноября Карлос Гон был уволен с поста председателя совета директоров Nissan, 26-го был лишен аналогичного поста в Mitsubishi.