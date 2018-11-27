Прямой эфир

СМИ рассказали новые детали о злоупотреблениях экс-главы Nissan

0
Фото: REUTERS/Regis Duvignau
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арестованный глава Nissan Карлос Гон перекладывал на компанию свои потери от своих частных инвестиций. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщило агентство Kyodo.

Речь может идти о сумме в 1,7 млрд иен (около $15 млн).

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве высшего исполнительного директора. Через год он стал президентом компании. С 2001 года Гон возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan. В 2005 году он стал также президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров Mitsubishi Motors.

20 ноября газета Nikkei написала, что 64-летнего главу Nissan и Renault подозревают в использовании средств компании для покупки элитного жилья за рубежом. За день до этого его арестовали в Японии по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

22 ноября Карлос Гон был уволен с поста председателя совета директоров Nissan, 26-го был лишен аналогичного поста в Mitsubishi.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о крупных выплатах сестре главы Nissan на фиктивной должности
СМИ обвинили главу Nissan в покупке элитного жилья за счет компании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017