В «Роскосмосе» и NASA решили «спасти» Тони Старка

«Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) прокомментировали выход трейлера новой картины «Мстители: финал».

В видеоролике показано, как изобретатель Тони Старк (персонаж Роберта Дауни-младшего) дрейфует на пустом судне посреди космоса. При этом у него нет ни воды, ни еды и заканчивается кислород. Пользователи Сети обратились как к американским ученым, так и к российской корпорации с просьбой спасти Железного человека.

NASA ответило на просьбы в Twitter. Там отметили, что рекомендуют наземным службам просканировать небо «для поисков пропавшего человека». Российские космонавты также предложили Старку свою помощь, говорится в сообщении госкорпорации в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы попробовать обнаружить корабль и спасти Тони при помощи наших секретных разработок», — отметили в «Роскосмосе».

Режиссерами «Мстителей-4» выступили Энтони и Джо Руссо, релиз картины в России намечен на 25 апреля 2019 года, в США фильм выйдет на широкие экраны 3 мая. «Мстители: Война бесконечности» собрал в прокате больше $2 млрд за 48 дней кинопроката.