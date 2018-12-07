Опубликован тизер-трейлер «Мстителей-4»

В Сети появился первый тизер-трейлер блокбастера «Мстители: Финал», премьера которого пройдет в мае 2019 года. Об этом сообщается на официальном youtube-канале студии Marvel.

На кадрах ролика видно, как Тони Старк в исполнении Роберта Дауни-младшего дрейфует на пустом судне посреди космоса и записывает обращение к своей жене Пеппер Потс, которую играет Гвинет Пелтроу.

Также в трейлере можно видеть выживших после событий фильма «Война бесконечности», вышедшего на экраны в мае 2018 года. Перед зрителями предстает Капитан Америка (Крис Эванс), Тор (Крис Хэмсворт), Черная вдова (Скарлетт Йоханссон), Брюс Беннер (Марк Руффало), Человек-муравей (Пол Радд) и Соколиный глаз (Джереми Реннер).

Режиссерами «Мстителей-4» выступили Энтони и Джо Руссо, релиз картины в России намечен на 25 апреля 2019 года, в США же фильм выйдет 3 мая, пишет RT.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал в прокате больше $2 млрд за 48 дней кинопроката. За всю историю кинематографа отметку в $2 млрд преодолевали лишь четыре фильма: «Аватар», «Титаник», а также седьмой эпизод «Звездных войн» и «Звездные войны: Пробуждение силы».