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«Мстители» получили главные награды People's Choice Awards

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Фото: WDSSPR
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По результатам зрительского голосования на церемонии вручения ежегодной американской премии People’s Choice Awards, которая прошла 12 ноября, картина братьев Руссо «Мстители 3: Война бесконечности» стала лучшей в номинации «Фильм года».

Фильм по комиксам Marvel также забрал награды в номинациях «Лучший боевик» и «Лучшая женская роль». В последней победу одержала Скарлетт Йоханссон. Конкурентами «Мстителей» стали такие фильмы, как «Черная пантера», «Дэдпул 2», «Мир юрского периода 2» и «Восемь подруг Оушена».

Приз за лучшую мужскую роль получил Чэдвик Боузман, сыгравший в другой экранизации Marvel — «Черной пантере». Лучшей комедией по версии People’s Choice Awards стал «Шпион, который меня кинул», а фильм «Пятьдесят оттенков свободы» был признан лучшей эротической драмой.

Премию «Сериал года» забрали «Сумеречные охотники», в номинациях «Драматический сериал» и «Комедийный сериал» первыми стали «Ривердэйл» и «Оранжевый — хит сезона».

11 ноября сообщалось, что Европейская киноакадемия объявила претендентов на звание лучшего фильма 2018 года. Шорт-лист работ опубликован на сайте премии.

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