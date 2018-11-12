Прямой эфир

Скончался известный по озвучке компьютера в «Космической одиссее» актер

0
Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канадский актер театра и кино Дуглас Рэйн скончался на 91-м году жизни.

«Канадский театр потерял один из своих величайших талантов и ориентир в своем развитии», — сказал художественный руководитель Стратфордского шекспировского театрального фестиваля Энтони Чимолино, добавив, что Рэйн был «актером, который глубоко восхищался другими актерами».

Возвращение «Одиссеи»
В российском прокате — отреставрированная версия главного шедевра Стэнли Кубрика

Как сообщает CTV News, Рэйн скончался от естественных причин. У него остались двое сыновей, дочь и внучка.

Рэйн, родившийся в канадской провинции Манитоба в 1928 году, начал участвовать в радиопостановках с детства. Он прославился, прежде всего, как актер озвучания, в частности, Рэйн подарил голос бортовому компьютер HAL 9000 в фильме «2001 год: Космическая одиссея».

«2001: Космическая одиссея» — фантастический фильм, который был снят британским режиссером Стэнли Кубриком в 1968 году совместно с известным писателем-фантастом Артуром Кларком.

HAL 9000 — вымышленный компьютер обладающий способностью к самообучению, умеющий распознавать речь, зрительные образы и даже проявлять эмоции.

23 октября издание IndieWire составило рейтинг 100 лучших фильмов в жанре ужасов, который возглавила картина Стэнли Кубрика «Сияние».

Он снят в 1980 году по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга. Главные роли исполнили Джек Николсон, Дэнни Ллойд и Шелли Дювалл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Великобритании обнаружен считавшийся утерянным сценарий Кубрика
Смотреть с широко раскрытыми глазами
В кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска покажут фильмы Стэнли Кубрика

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017