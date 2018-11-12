Скончался известный по озвучке компьютера в «Космической одиссее» актер

Канадский актер театра и кино Дуглас Рэйн скончался на 91-м году жизни.

«Канадский театр потерял один из своих величайших талантов и ориентир в своем развитии», — сказал художественный руководитель Стратфордского шекспировского театрального фестиваля Энтони Чимолино, добавив, что Рэйн был «актером, который глубоко восхищался другими актерами».

Как сообщает CTV News, Рэйн скончался от естественных причин. У него остались двое сыновей, дочь и внучка.

Рэйн, родившийся в канадской провинции Манитоба в 1928 году, начал участвовать в радиопостановках с детства. Он прославился, прежде всего, как актер озвучания, в частности, Рэйн подарил голос бортовому компьютер HAL 9000 в фильме «2001 год: Космическая одиссея».

«2001: Космическая одиссея» — фантастический фильм, который был снят британским режиссером Стэнли Кубриком в 1968 году совместно с известным писателем-фантастом Артуром Кларком.

HAL 9000 — вымышленный компьютер обладающий способностью к самообучению, умеющий распознавать речь, зрительные образы и даже проявлять эмоции.

23 октября издание IndieWire составило рейтинг 100 лучших фильмов в жанре ужасов, который возглавила картина Стэнли Кубрика «Сияние».

Он снят в 1980 году по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга. Главные роли исполнили Джек Николсон, Дэнни Ллойд и Шелли Дювалл.