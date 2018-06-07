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Фанат «Мстителей» из США посмотрел «Войну бесконечности» 43 раза

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Фанат серии американских фильмов о супергероях «Мстители» из американского штата Северная Каролина 43 раза посмотрел в кинотеатре последний эпизод ленты «Война бесконечности», сообщает британская вещательная корпорация «Би-би-си».

Блогер Тони Митчелл считает, что он видел этот фильм в прокате больше всех в мире. В доказательство этого утверждения молодой человек демонстрирует билеты на показ «Мстителей» в кинотеатре.

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«После пятого похода в кинотеатр за три дня я подумал: «Я просто буду приходить снова и снова, пока фильм не выйдет на диске», — сообщил американец в эфире Radio 1 Newsbeat.

Он отметил, что потратил на походы в кинотеатр уже более $1 тыс., не считая стоимости закусок. При этом блогер иногда пользовался акциями кинопрокатчиков и приобретал пять билетов по цене четырех.

Общее время, которое Митчелл потратил на пересмотр ленты, эквивалентно четырем суткам. Кроме того, американец утверждает, что он может наизусть воспроизвести половину реплик героев.

В мае неизвестные похитили со склада в Калифорнии оригинальный костюм миллиардера-изобретателя Тони Старка из фильма «Железный человек». Его стоимость оценивается в $325 тыс.

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