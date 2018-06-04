«Дэдпул 2» третью неделю возглавляет российский кинопрокат

Вторая часть боевика «Дэдпул» третью неделю лидирует на рынке российского кино, собрав за это время 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com в понедельник, 4 июня.

За уик-энд с 31 мая по 3 июня лента американского режиссера Дэвида Литча собрала 85,4 млн рублей. Фильм занял четвертое место в рейтинге самых кассовых фильмов в России за 2018 год после тройки лидеров: «Движение вверх», «Мстители: Война бесконечности» и «Лед».

Второе место по сборам за выходные занял американский триллер «Красный воробей» с Дженифер Лоуренс в главной роли, заработав 82,8 млн рублей, на третьем — «Хан Соло: Звездные войны. Истории», спин-офф киносаги «Звездные войны», с результатом в 77,5 млн рублей.

В прошлые выходные «Дэдпул 2» собрал 202,9 млн рублей.

«Дэдпул 2» — комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли, созданный на основе комикса компании Marvel (США). Первый фильм «Дэдпул» (2016) повествует о бывшем солдате спецназа Уэйде Уилсоне, который в результате медицинского эксперимента приобретает сверхспособности. Во втором фильме главный герой собирает команду супергероев для противостояния с киборгом Кейблом (Джош Бролин).