«Мстители» обновили все рекорды

Фильм «Мстители: Война бесконечности» установил серию рекордов в российском прокате. Кинокомикс, собравший всех супергероев киновселенной Marvel, имел самые высокие предварительные продажи, затем установил новую планку в сборах за первый день, потом по дневной выручке и, наконец, по кассе стартового уикенда. Всего, по данным ЕАИС, фильм уже заработал более 1 млрд рублей.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, помимо достоинств релиза на бокс-офис повлияло и то, что почти целый месяц зрители были лишены молодежного развлекательного кино.

Несмотря на неоспоримое лидерство голливудского блокбастера, российские фильмы прошли на уровне прогнозов рынка и нашли свою аудиторию, отметила она.

— Военная драма «Собибор» Константина Хабенского заняла вторую строчку. Также в первой пятерке удерживаются еще два российских релиза — «Тренер» и «Смешарики. Дежавю», — отметила киноэксперт. — Российские ленты еще проявят себя 9 мая. Этот день в большинстве кинотеатров станет днем отечественного кино. Возможно, это не внесет кардинальных изменений в кассовые сборы, но точно позволит привлечь внимание к качественным российским фильмам.

Результат «Собибора», режиссерского дебюта Константина Хабенского, составил почти 100 млн рублей. Почти в два раза меньше собрал «Тренер» Данилы Козловского (49 млн), закончивший третью неделю проката на третьей позиции. Теперь в копилке спортивной драмы 735 млн рублей. «Смешарики. Дежавю» взяли 33 млн и стали четвертыми. После второго уикенда на счету анимационного релиза 211 млн рублей. Первые части франшизы собирали примерно ту же сумму за всё время проката. На пятом месте расположился еще один мультфильм, но уже американский, «Папа-мама гусь». Его достижение — чуть более 20 млн рублей.

За пределами первой пятерки остался другой российский релиз — военно-приключенческая драма «Танки» от режиссера «28 панфиловцев» Кима Дружинина, прибавившая еще 10 млн рублей к уже заработанному 71 млн. Новый кукольный мультфильм Уэса Андерсона «Остров собак», одна из самых ожидаемых новинок уикенда, взял на старте всего 11 млн рублей.

В этот уикенд в прокат выйдут только европейские новинки и независимое кино небольших американских студий.

— Фантастический триллер «Анон» с Клайвом Оуэном и Амандой Сейфрид — один из наиболее заметных релизов недели, — отметила Ольга Зинякова. — Также выходит пятая часть популярной французской франшизы «Такси», у которой много поклонников в России. Внимание молодежи привлекут хорроры «Истерия» и «Муза смерти», а также комедийные фильмы «Точка отрыва», «Редкая бабочка» и «Статус: Обновлен». А более взрослого зрителя заинтересует биографическая драма об английской писательнице Мэри Шелли «Красавица для чудовища».

В День Победы во многих кинотеатрах страны будут показывать исключительно российские фильмы, причем не только из текущего проката. В частности, в «КАРО» помимо военных драм («Сталинград», «28 панфиловцев» и других) и новинок проката на экраны вернутся самые заметные отечественные фильмы последних лет, в том числе «Движение вверх», «Аритмия», «Довлатов», «Нелюбовь» и «Экипаж».