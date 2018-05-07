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Новые «Мстители» собрали 1 млрд рублей за первые выходные проката в РФ и СНГ

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Фото: kinopoisk.ru
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Фильм «Мстители: Война бесконечности», вышедший в российский прокат на минувших выходных, собрал в прокате уже 1,16 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные kinobusiness.com.

В результат «Мстителей» также включены сборы в период с 3 по 6 мая в странах СНГ.

«Мстители: Война бесконечности» — третий фильм компании Marvel, рассказывающий о приключениях таких супергероев, как Железный человек, Человек-паук, Доктор Стрэндж, Черная вдова и Тор и их противостоянии могущественным злодеям.

Ранее уже выходили «Мстители» (2012) и «Мстители: Эра Альтрона» (2015).

На второй строчке по сборам в РФ и СНГ фильм Константина Хабенского «Собибор». В его активе уже 106,5 млн рублей.

Лента повествует о восстании, организованном пленным советским офицером в концлагере «Собибор» во время Второй мировой войны.

6 мая сообщалось, что «Мстители: Война бесконечности» за 11 дней после выхода в прокат собрал $1 млрд и побил мировой рекорд по сборам.

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