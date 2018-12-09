Трейлер «Мстителей-4» стал самым просматриваемым в истории

Трейлер картины «Мстители: Финал» стал самым просматриваемым в истории, набрал 289 млн просмотров за сутки. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Мстители: Война бесконечности» — около 230 млн просмотров. Сейчас он на втором месте, а на третьем расположился еще один тизер фильма компании Walt Disney «Король Лев» с 224 млн просмотров.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter студия Marvel обратилась к поклонникам, поблагодарив их за преданность франшизе и назвав лучшими в мире.

To the greatest fans in the world, thank you for being there from the beginning until the endgame and making this the most viewed trailer in history with 289M views in 24 hours! pic.twitter.com/oWBDCe4e0m — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 8, 2018

7 декабря, в пятницу, в Сети появился первый тизер-трейлер блокбастера «Мстители: Финал», премьера которого пройдет в мае 2019 года. Об этом сообщил официальный YouTube-канал студии Marvel.

Режиссерами «Мстителей-4» выступили Энтони и Джо Руссо, релиз картины в России намечен на 25 апреля 2019 года, в США же фильм выйдет 3 мая.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал в прокате больше $2 млрд за 48 дней кинопроката. За всю историю кинематографа отметку в $2 млрд преодолевали лишь четыре фильма: «Аватар», «Титаник», а также седьмой эпизод «Звездных войн» и «Звездные войны: Пробуждение силы».