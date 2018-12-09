Трейлер «Мстителей-4» стал самым просматриваемым в истории
Трейлер картины «Мстители: Финал» стал самым просматриваемым в истории, набрал 289 млн просмотров за сутки. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.
Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Мстители: Война бесконечности» — около 230 млн просмотров. Сейчас он на втором месте, а на третьем расположился еще один тизер фильма компании Walt Disney «Король Лев» с 224 млн просмотров.
На своей официальной странице в социальной сети Twitter студия Marvel обратилась к поклонникам, поблагодарив их за преданность франшизе и назвав лучшими в мире.
7 декабря, в пятницу, в Сети появился первый тизер-трейлер блокбастера «Мстители: Финал», премьера которого пройдет в мае 2019 года. Об этом сообщил официальный YouTube-канал студии Marvel.
Режиссерами «Мстителей-4» выступили Энтони и Джо Руссо, релиз картины в России намечен на 25 апреля 2019 года, в США же фильм выйдет 3 мая.
Фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал в прокате больше $2 млрд за 48 дней кинопроката. За всю историю кинематографа отметку в $2 млрд преодолевали лишь четыре фильма: «Аватар», «Титаник», а также седьмой эпизод «Звездных войн» и «Звездные войны: Пробуждение силы».