Сестра рассказала о самочувствии Савченко после пяти дней сухой голодовки

Пятидневная сухая голодовка начала сказываться на самочувствии и внешнем виде находящегося под арестом украинского народного депутата Надежды Савченко. Об этом 10 декабря в своем аккаунте в Facebook написала ее сестра Вера.

Она отметила, что «такой сестру не видела никогда. Ни в российской тюрьме, ни в украинской, ни на войне».

«Только что была у Надежды на свидании. Пятый день сухого голода!!! Она выглядит очень плохо», — рассказала Вера Савченко.

5 декабря стало известно, что депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку. Это стало протестом на давление, которое Служба безопасности страны (СБУ) оказывала на нее и ее адвокатов.

Савченко арестовали 20 марта текущего года. Ей предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. Депутату неоднократно продлевали срок ареста, в последний раз это произошло 25 октября.

В начале ноября Савченко заявила, что намерена участвовать в выборах президента в марте 2019 года и будет проводить предвыборную кампанию из СИЗО. Она не является осужденной, поэтому по закону имеет право баллотироваться.