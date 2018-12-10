Прямой эфир

Сестра рассказала о самочувствии Савченко после пяти дней сухой голодовки

0
Фото: Global Look Press/Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятидневная сухая голодовка начала сказываться на самочувствии и внешнем виде находящегося под арестом украинского народного депутата Надежды Савченко. Об этом 10 декабря в своем аккаунте в Facebook написала ее сестра Вера.

Нелестная сотня: как живется героям майдана пять лет спустя
Триумф и падение главных действующих лиц переворота на Украине

Она отметила, что «такой сестру не видела никогда. Ни в российской тюрьме, ни в украинской, ни на войне».

«Только что была у Надежды на свидании. Пятый день сухого голода!!! Она выглядит очень плохо», — рассказала Вера Савченко.

5 декабря стало известно, что депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку. Это стало протестом на давление, которое Служба безопасности страны (СБУ) оказывала на нее и ее адвокатов.

Савченко арестовали 20 марта текущего года. Ей предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. Депутату неоднократно продлевали срок ареста, в последний раз это произошло 25 октября.

В начале ноября Савченко заявила, что намерена участвовать в выборах президента в марте 2019 года и будет проводить предвыборную кампанию из СИЗО. Она не является осужденной, поэтому по закону имеет право баллотироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арестованная финдиректор Huawei имела семь паспортов
Спецслужбы закрыли въезд на Украину митрополиту УПЦ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017