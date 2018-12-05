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Надежда Савченко обвинила СБУ в давлении и объявила сухую голодовку

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Фото: РИА Новости/Надежда Савченко
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая на Украине в подготовке теракта, объявила голодовку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 5 декабря, на ее странице в Facebook.

В нем отмечается, что следователи СБУ оказывают давление на Савченко и требуют от адвокатов «немедленного ознакомления с материалами дела». В противном случае Савченко запретят видятся с родными и помощниками, а также будут чинить препятствия открытию счета в банке для регистрации кандидатом в президенты страны.

«В связи с этим Надежда Савченко, как политический заключенный, объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав в и свобод согласно Конституции Украины и действующему законодательству», — говорится в сообщении.

Надежду Савченко арестовали 20 марта текущего года. Ей предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. Ей неоднократно продлевали срок ареста, в последний раз это произошло 25 октября.

В начале ноября Савченко заявила, что намерена участвовать в выборах президента в марте 2019 года и будет проводить предвыборную кампанию из СИЗО. Она не является осужденной, поэтому по закону имеет право баллотироваться.

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