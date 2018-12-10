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Два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в ХМАО

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Автомобиль «УАЗ» провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе. По факту гибели двоих человек начата доследственная проверка.

В Октябрьском районе трое жителей поселка Березово ехали домой из поселка Приобье по зимней дороге «Приобье»–«Игрим». В 20 км от поселка Шеркалы машина, проезжая через реку, ушла под лед. Погибли водитель и один пассажир. Второму пассажиру удалось спастись, отмечает ИА «Ура.ру». По предварительным данным, ледовая переправа на месте трагедии не была официально открыта.

Как сообщалось 5 декабря, спасатели в Балашихе Московской области вытащили из реки 12-летнего мальчика, который провалился под лед во время прогулки. Ребенка оттащило от берега течением. Инцидент произошел на Речной улице. Школьник гулял вдоль берега и решил проверить толщину льда. 

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