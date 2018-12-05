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Ребенок провалился под лед в подмосковной Балашихе

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Спасатели в Балашихе вытащили из реки 12-летнего мальчика, который провалился под лед во время прогулки. Ребенка оттащило от берега течением.

Инцидент произошел на Речной улице. Школьник гулял вдоль берега и решил проверить толщину льда. Мальчику удалось разбить лед, но он поскользнулся и упал в воду. В результате его течением оттянуло к середине реки.

Очевидцы пытались вытащить ребенка, но у них не получилось. Тогда местные жители вызвали спасателей. С помощью веревки специалисты вытащили мальчика из воды, а затем оказали ему первую помощь, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

После осмотра пострадавшего врач разрешил не госпитализировать ребенка, его передали родителям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге местная жительница провалилась под лед, спасая свою собаку. Женщину с питомцем из воды достали спасатели.

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