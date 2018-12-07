Два человека замерзли насмерть в Кемеровской области

В Кемеровской области из-за морозов скончались два человека. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны здоровья населения со ссылкой на информацию Кемеровского областного центра медицины катастроф.

Два человека из Югры и Кемерово скончались до приезда медиков, пишет телеканал «Звезда». Также за медицинской помощью за прошедшие сутки обращались 22 человека, 13 из которых были госпитализированы с холодовыми травмами. Известно, что трое из обратившихся в медучреждения находились в состоянии алкогольного опьянения.

Наибольшее число случаев обморожения зафиксировали в краевом центре, в Прокопьевске, Югре, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Мариинске, отмечает телеканал «360». По одному случаю зарегистрировали в Краснобродском, Таштаголе, Киселевске, Гурьевске и Крапивинском районе.

В течение недели в Кемеровской области наблюдаются сильные заморозки — до -43 градусов, 6 декабря в некоторых районах столбики термометров опускались до -38 градусов. 7 декабря в дневные часы ожидается температура воздуха в пределах -27, ночью — до -32, пишет «РИА Новости».

6 декабря сообщалось, что шестилетний мальчик замерз насмерть в Иркутской области, пока его родители помогали тушить пожар в местной школе. Следственный комитет начал проверку по данному факту.