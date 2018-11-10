Прямой эфир

Взрослый и два ребенка погибли при пожаре в Кемерово

0
Фото: vk.com/Инцидент Кемерово
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кемерово во время пожара в частном доме погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в субботу, 10 ноября, по адресу: улица Западная, д. 70. 

По словам источника агентства, в настоящее время пожар локализован. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее 10 ноября после хлопка и пожара в Москве в жилом доме на улице Островитянова пострадали четыре человека. Остальные жильцы были эвакуированы. По предварительным данным экспертных служб столицы, причиной ЧП мог стать взрыв газа, однако в пресс-службе «Мосгаза» опровергли эту информацию. По данным специалистов, все элементы системы газоснабжения в порядке.

Кроме того, в этот же день в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге произошел пожар, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На складе в Подмосковье произошел пожар площадью 300 кв. м
Появилось видео с места пожара в петербургском гипермаркете

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017