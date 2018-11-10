Взрослый и два ребенка погибли при пожаре в Кемерово

В Кемерово во время пожара в частном доме погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в субботу, 10 ноября, по адресу: улица Западная, д. 70.

По словам источника агентства, в настоящее время пожар локализован. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее 10 ноября после хлопка и пожара в Москве в жилом доме на улице Островитянова пострадали четыре человека. Остальные жильцы были эвакуированы. По предварительным данным экспертных служб столицы, причиной ЧП мог стать взрыв газа, однако в пресс-службе «Мосгаза» опровергли эту информацию. По данным специалистов, все элементы системы газоснабжения в порядке.

Кроме того, в этот же день в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге произошел пожар, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.