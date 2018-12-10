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«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Поисковик «Яндекс» подвел итоги уходящего года, выяснив, какие темы больше всего интересовали россиян в 2018 году. Главным событием последних 12 месяцев оказался чемпионат мира по футболу, прошедший летом в РФ.

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Также россияне активно искали информацию о зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», бое Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также выборах российского президента.

Самой популярной личностью 2018 года у россиян в 2018 году стал бывший вратарь сборной РФ по футболу Игорь Акинфеев. Далее идут боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, еще один футболист российской сборной Артем Дзюба, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и фигуристка Алина Загитова. 

Также россияне активно интересовались гаджетами. На первом месте по популярности оказался Huawei Honor 10, далее идут iPhone XS и iPhone XR. Самым популярным фильмом 2018 года стал «Мстители: Война бесконечности». На втором месте оказалась лента «Дэдпул-2», на третьем — «Движение вверх».

Самым популярным телесериалом оказался «Мажор», из телешоу россияне чаще всего интересовались проектом «Замуж за Бузову». Лидером по поисковым запросам оказалась песня украинской группы Kazka «Плакала», а самым популярным мемом стал Уганда Наклз — пародийное изображение персонажа из серии комиксов, мультфильмов и видеоигр Sonic.

В январе сообщалось, что подавляющее число пользователей «Яндекса» ищут в интернете шаурму, а не шаверму.

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