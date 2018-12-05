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Эксперт оценил перспективы смартфона от «Яндекс»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Эксперт по гаджетам, ведущий youtube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук прокомментировал «Известиям» выпуск смартфона от «Яндекс».

Российская IT-компания 5 декабря представила собственный смартфон со встроенным голосовым помощником «Алиса». В продажу устройство поступит 6 декабря, а стоимость девайса составит 17 990 рублей.

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За эти деньги телефон не конкурентоспособен на рынке, полагает эксперт. «Этот телефон не рассчитан на массовый спрос ни в коей мере. При цене 18 тыс. рублей и его характеристиках — это телефон, который купит скорее фанат «Яндекса», — сказал Корнейчук.

При этом он отметил, что выход нового телефона стал удачной пиар-акцией для «Яндекса», потому что российскую компанию теперь широко обсуждают.

По словам IT-специалиста, особенность нового смартфона в том, что туда заложен софт «Яндекса», в частности, интегрирован голосовой помощник «Алиса».

В «Яндексе» сообщили, что телефон работает на Andrоid 8.1. Он оснащен вoсьмиядеpным процессором Snapdragon 630 и ярким экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 x 1080 точек. Мощность аккумулятора составила 3050 мАч.

Отмечается, что разблокировать аппарат можно будет отпечатком пальца, также дейвайс поддерживает бесконтактную оплату покупок. Кроме того, телефон оснащен суперсовременным определителем номера, который подключен к контактным данным организаций.

Таким образом, если пользователю звонят из какой-либо компании, он будет об этом знать, даже если номера нет в личном списке контактов.

2 декабря сайт магазина электроники «М.Видео» случайно опубликовал характеристики смартфона «Яндекс.Телефон». А 9 ноября изображение коробки с новым смартфоном «Яндекса» выложил у себя в Twitter аналитик Эльдар Муртазин. Сообщалось, что презентация девайса должна была состояться 19 ноября, а стоимость телефона составит около 19,99 тыс. рублей.

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