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«Яндекс.Музыка» назвала хиты 2018 года

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Фото: youtube.com
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Сервис «Яндекс.Музыка» составил рейтинг популярных композиций 2018 года, сообщила пресс-служба компании 6 декабря.

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Общероссийский топ-10 возглавила песня In My Mind дуэта Dynoro и Gigi D'Agostino, трек «Медуза» российского певца Matrang и «Медина» Jah Khalib. Песня «Медуза» возглавила топ-10 русскоязычных композиций.

В десятку общероссийского списка попали песни SuperSTAR певицы LOBODA, «Каждый раз» Монеточки, Flames дуэта Sia и David Guetta, Solo исполнителей Clean Bandit и Demi Lovato, One Kiss диджея Calvin Harris и британской певицы Dua Lipa, «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова и «Не модные» Елены Темниковой.

Самой популярной отечественной группой стали Би-2. Певицей года названа LOBODA, а певцом — Егор Крид. Любители рэпа отдали предпочтение Элджею.

Лучшим поп-альбомом года признан альбом «Раскраски для взрослых» певицы Монеточки. Совместный трек Егора Крида и Филиппа Киркорова стал главным хитом осени. Самый популярный рок-сингл — Natural американской инди-группы Imagine Dragons.

Специалисты сервиса также отметили, что россияне стали слушать песни на русском языке чаще, чем в 2017-м, передает ТАСС.

Собственный топ-100 песен 2018 года составили специалисты The Guardian. По версии экспертов издания, лучшей песней уходящего года стала This is America рэпера Childish Gambino. Клип на композицию признан главным музыкальным видео века.

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