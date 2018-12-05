Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Журнал Forbes представил ежегодный список самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Рейтинг был опубликован на сайте журнала 4 декабря.

На первом месте оказалась ирландская группа U2. Музыкальный коллектив заработал в этом году $ 316 млн благодаря мировому турне Joshua Tree, который был посвящен тридцатилетию одноименного альбома.

«У меня никогда не было шаблонного взгляда, что коммерция и культура — разные вещи. Помню, Бьорк (исландская певица, композитор и музыкант. — Ред.) сказала мне, что ее песни — как столярное дело: один из ее друзей в Исландии делает стулья. Эти стулья красивее или полезнее песен? Что ж, это зависит от стула или от песни», — сказал Боно (Пол Дэвид Хьюстон, вокалист U2).

На второй строчке разместилась группа Coldplay. Британские музыканты в текущем году заработали $115 млн. В общей сложности их двухлетний тур A Head Full Of Dreams, охвативший пять континентов, принес группе приблизительно полмиллиарда долларов.

Замыкает тройку лидеров еще один британец — 27-летний Эд Ширан, заработавший $110 млн. В топ-10 также вошли Бруно Марс ($100), Кэтти Перри ($83), Тейлор Свифт ($80), Jay-Z ($76,5), Guns N'Roses ($71), Роджер Уотерс ($68), Diddy ($64).

В целом, десятка самых высокооплачиваемых исполнителей заработала в текущем году $886 млн — приблизительно такую же сумму получили 10 лидеров прошлогоднего рейтинга. Однако состав топ-10 поменялся. В частности, первые позиции в списке 2017 года занимали Diddy ($110), Бейонсе ($105) и Drake ($94).

4 декабря журнал Forbes назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2018 года. На втором месте находится премьер-министр Великобритании Тереза Мей. Третье место занимает глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.