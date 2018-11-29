Прямой эфир

ЮНЕСКО признала музыку регги нематериальным культурным наследием

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Michael Bunel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкальный стиль регги вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Музыка в стиле регги из Ямайки только что внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Поздравляем!» — приводит телеканал «360» текст сообщения представителей организации.

Местом зарождения этой музыки считается западная часть столицы Ямайки. Регги считается смесью стилей Северной и Латинской Америк и Карибских островов. Поначалу он считался музыкой маргиналов, однако со временем его популярность сильно выросла. Основными мотивами регги стали темы человечности, любви и борьбы с несправедливостью.

Отмечается, что для попадания в список ЮНЕСКО объект должен являться выдающимся мировым достоянием, отвечать международно-правовым актам по правам человека и требованиям взаимного уважения между людьми, сообществами и группами. Также он должен демонстрировать устойчивое развитие.

30 октября стало известно, что южный берег Крыма готовят к включению в список наследия ЮНЕСКО. Речь идет о территории от мыса Айя (Севастополь) до Алушты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые популярные у туристов объекты ЮНЕСКО в России
Геопарк «Янган-Тау» в Башкирии включен в глобальную сеть ЮНЕСКО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017