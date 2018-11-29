ЮНЕСКО признала музыку регги нематериальным культурным наследием

Музыкальный стиль регги вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Музыка в стиле регги из Ямайки только что внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Поздравляем!» — приводит телеканал «360» текст сообщения представителей организации.

Местом зарождения этой музыки считается западная часть столицы Ямайки. Регги считается смесью стилей Северной и Латинской Америк и Карибских островов. Поначалу он считался музыкой маргиналов, однако со временем его популярность сильно выросла. Основными мотивами регги стали темы человечности, любви и борьбы с несправедливостью.

Отмечается, что для попадания в список ЮНЕСКО объект должен являться выдающимся мировым достоянием, отвечать международно-правовым актам по правам человека и требованиям взаимного уважения между людьми, сообществами и группами. Также он должен демонстрировать устойчивое развитие.

30 октября стало известно, что южный берег Крыма готовят к включению в список наследия ЮНЕСКО. Речь идет о территории от мыса Айя (Севастополь) до Алушты.