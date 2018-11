29 ноября и 1 декабря в концертном зале «Зарядье» выступит знаменитая меццо-сопрано, обладательница Grammy Джойс ДиДонато. Впервые в России она представит программу In War and Peace: Harmony through Music. О том, как сделать старинную музыку актуальной, певица рассказала «Известиям».

— В Москве вы выступите с оркестром барочной музыки Il Pomo d’Oro. Почему вы решили работать именно с этим молодым коллективом?

— Наше сотрудничество началось лет семь назад, когда мы вместе работали над нашей программой Drama Queens. Я высоко оцениваю их мастерство. То, что они делают, мне идеально подходит. Что касается конкретно этой программы, мне нужны были музыканты, готовые к театральным элементам на концертной сцене. Ребята из Il Pomo d’Oro оказались абсолютно открыты к этому и сделали всё прекрасно.

К тому же я вдохновлена дирижером оркестра. Максим Емельянычев — один из самых любознательных, креативных музыкантов, которых я когда-либо встречала в своей жизни. Когда ты находишь партнера, настолько талантливого и страстно любящего музыку, — понимаешь, что тебе повезло встретить особенного человека. Наши концерты никто не назовет рутинными и не сравнит с репетицией. Мир должен быть счастлив, что есть такой русский музыкант.

Фото: Московский концертный зал «Зарядье»

— В своей программе вы будете говорить со зрителем о войне и мире. Что послужило толчком для ее создания?

— Меня потрясла трагедия в Париже — теракт в ноябре 2015 года. Тогда в ресторанах в разных районах города и в концертном зале «Батаклан» погибли 130 человек и несколько сотен были ранены. Но не только та беда, а каждое подобное событие причиняет мне боль. Мне кажется, что мир погружается в хаос.

Я была в моем родном Канзасе, когда пришло известие о парижском теракте. И мне захотелось создать проект, какой я никогда не делала прежде. Что-то нам должно помочь найти дорогу к миру, и это чудо может совершить музыка. Я считаю, и многие со мной согласны, что музыка может быть светом во всем этом мраке. И именно это я хотела выразить своей программой, названной «В войне и мире: К гармонии через музыку».

— Концерт поделен на две части — соответственно «Война» и «Мир». В какой из них вы чувствуете себя комфортнее?

— Наверное, это странно и точно противоречит моему духу, но часть «Война» более драматична, театральна и, пожалуй, более выигрышна для сцены. А в части «Мир» я пою музыку, исполненную красоты и гармонии. И для меня, и для слушателя это как контрастный душ! Например, арию Сусанны «Кристальные ручьи в журчащих потоках» из оратории Генделя «Сусанна». Она длится девять минут, и кажется, будто время останавливается.

Фото: Московский концертный зал «Зарядье»

— Для вашей программы костюмы создавала модельер Вивьен Вествуд. Как экстравагантность ее стиля уживалась с оперным консерватизмом?

— Мы работали над костюмами вместе с командой Вивьен Вествуд. Например, участвовали в выборе тканей, подсказывали, какие из них помогли бы создать нашу музыкальную историю. Гламур и экстравагантность от Вествуд всё же присутствуют на сцене, но они выглядят иначе — чистыми и сияющими.

Мы хотели поиграть с идеей тьмы, света и их трансформации. Предполагалось, что «военные» костюмы должны быть как доспехи, армейское обмундирование. В них должны присутствовать стальной серебряный цвет с острыми углами и изломанными контурами, будто поврежденными в битвах. Это тоже гламур, но такой, который вбирает в себя ощущения разрушения и жестокости.

Во второй, «мирной», части костюмы всё еще серебристого и стального цвета, но впечатление они производят иное — невероятно нежное. Изумительный материал в движении напоминает прозрачную воду. Так что опера и высокая мода прекрасны в своем симбиозе.

— На концерте вы предлагаете зрителям пройти опрос. Они должны ответить вам, где сейчас нам найти мир, когда вокруг хаос. Зачем это нужно?

— Я придумала это голосование не для того, чтобы прочесть все варианты ответов. Скорее наоборот, оно больше нужно зрителям. За два года, что существует этот проект, хаос вокруг нас всё больше усиливается. И я нахожу, что мой опрос, а вернее, вопрос может побудить людей к действию. Мне кажется, когда человек напишет свой ответ, он подсознательно будет искать выход из хаоса, станет ответственным, а не просто безучастным наблюдателем жизни, делая вид, будто его это не касается.

Фото: Московский концертный зал «Зарядье»

— «Война и мир» — это еще и название романа Льва Толстого. Вы знакомы с русским классиком и его произведениями?

— Моя глубочайшая связь с русской литературой началась как раз с имени Льва Толстого и его романа «Воскресение». В 1998 году в «Хьюстон Гранд Опера» мне предложили исполнить партию Катюши Масловой в одноименном произведении композитора Тода Маховера. Я прочитала роман, и он меня задел за живое. Это великая честь — воплотить образ Катюши на сцене. Поэтому связь с русской литературой у меня тесная и даже судьбоносная. Ведь это был мой дебют на большой сцене.

— Как вы относитесь к проблеме беженцев в Европе?

— Эту проблему не решить границами, законами и указами политиков. Вопрос намного глубже. Это прозвучит ужасно наивно, но мне кажется, что люди гораздо лучше, нежели о них думают. Мы должны относиться к другим так, как хотим, чтобы относились к нам. Я верю в человечество, но всё же его нужно воспитывать и учить.

У нас очень мало возможностей контролировать действия других, но мы можем совершенствовать свой внутренний мир. В конце дня, когда я чувствую, что нахожусь в состоянии войны с миром или с самой собой, — на душе у меня тяжесть и мрак. И что в таком случае делать? Улыбаться. И да будет свет!

— У России и Америки сейчас сложные отношения. Как вы думаете, музыка может здесь помочь?

— Я думаю, что музыка — ключевой фактор диалога. Я — американка, Максим Емельянычев — русский. Мы стоим рядом плечом к плечу, и ничего больше для нас в этот момент не имеет значения, кроме музыки и того месседжа, который мы хотим донести. Надо просто позволить эмоциям и невероятной силе искусства захватить вас и, возможно, изменить. И это является одним из величайших примеров того, на что способна музыка.

— Вы никогда не задумывались об учениках? Не хотели бы передать свое мастерство молодым исполнителям?

— Я думаю о том, чтобы создать онлайн-школу. Много молодых певцов говорят мне, что видео, которые я снимаю, мои мастер-классы или прямые эфиры помогают им развиваться. Когда я была моложе, мечтала быть педагогом, но я даже помыслить не могла о том, что у меня будут сотни тысяч студентов. И это всё дает интернет. Поэтому я хочу продолжать работать в этом направлении.

— Что делает вас счастливой?

— Простые вещи. Например, смотреть, как цветут мои цветы, поймать неожиданный взгляд ребенка, сделать на гриле сэндвичи с сыром для своего пасынка... Да просто — теплый вечер и объятия любимого, а еще вкусный ужин в его исполнении. Самые незначительные моменты, за которыми стоит любовь, доброта, сердечность, — всё это делает меня, как и любого человека, счастливой. Именно таким простым вещам я всегда радуюсь. Они приносят мне душевный комфорт и напоминают о том, что действительно важно в жизни.