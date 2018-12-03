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Названы лучшие песни уходящего года

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Фото: youtube.com
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Музыкальные авторы The Guardian выбрали 100 лучших песен 2018 года от поп-гимнов до британских громких прорывов и собрали из них огромный плей-лист. 

Список возглавила композиция This is America американского рэпера Дональда Гловера, выступающего под псевдонимом Childish Gambino. Клип на эту же песню также удостоился звания главного музыкального видео века.

Вторая строчка досталась песне Make Me Feel соул-исполнительницы Жанель Монэ. Замкнула тройку лидеров американская дива Ариана Гранде с треком No Tears Left To Cry.

В десятку лучших также попали: шведская певица Робин и ее песни Honey и Missing U, летняя песня I Like It рэперши Карди Би, а также Love It If We Made It британских поп-рокеров The 1975.

Ранее американский журнал Time составил топ-10 лучших сериалов 2018 года. Список возглавил триллер «Убивая Еву»

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