Кудрин назвал главные риски для экономики России

Главными угрозами для отечественной экономики в краткосрочной перспективе могут стать западные санкции, цены на нефть и уменьшение трудовых ресурсов. Об этом в кулуарах шестого Общероссийского гражданского форума (ОГФ) заявил глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин.

По его словам, уменьшение числа трудоспособных граждан будет отрицательно влиять на российскую экономику в ближайшие шесть лет. Компенсировать это явление можно повышением производительности труда. Новые санкции могут привести к ограничению доступа к современным технологиям и мировым финансовым ресурсам, сообщает 10 декабря «Финмаркет».

Низкие темпы роста реальных доходов граждан могут стать очередной проблемой для экономики, считает Кудрин. Это может привести к снижению потребительского спроса граждан, что негативно скажется на развитии бизнеса.

Долгосрочным риском для России глава СП назвал отсутствие реформ, в первую очередь реформы государственного управления. В то же время он отметил два структурных изменения, которые реализуются в настоящее время: изменения пенсионного законодательства и введение нового бюджетного правила. Первое позволит росту пенсий превысить темпы инфляции, а второе снижает зависимость экономики от нефтегазовых доходов.

В рамках ОГФ Алексей Кудрин также сказал, что валовый внутренний продукт (ВВП) не должен становиться единственной оценкой развития страны. Этот экономический показатель следует дополнить такими критериями, как борьба с бедностью, увеличение продолжительности жизни и преодоление неравенства.