Восстановлено отопление во всех многоквартирных домах Барнаула

В Барнауле восстановили отопление во всех домах, пострадавших от прорыва теплотрассы. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщается на официальном сайте города.

Прорыв теплотрассы произошел в Октябрьском районе Барнаула на улице Водопроводная в ночь на субботу примерно в 02:00 по местному времени (22:00 мск пятницы). В результате инцидента без тепла в 20-градусный мороз остались 55 многоквартирных жилых домов, 245 частных жилых домов, а также два детских сада, две школы, три медицинских учреждения и четыре административных здания.

«После подключения температура в помещениях нормализуется и достигает санитарных нормативов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без отопления остаются четыре дома в частном секторе, поскольку замерзли трубы, подающие горячую воду.

Ситуация находится на контроле администрации Октябрьского района и управляющей компании. Специалисты продолжают восстановительные работы.

6 декабря в Еврейской автономной области отменили занятия в школе села Валдгейм из-за плохого отопления. Температура в здании упала до 10 градусов.