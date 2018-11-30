Согреют инвестициями: как решить проблему отопления в России

Сибирская генерирующая компания (СГК) готова выделить 60 млрд рублей на проекты в сфере теплоснабжения во всех сибирских городах присутствия. Только для Красноярска уже разработаны программы на 18,7 млрд рублей. Такие вложения необходимы, чтобы изменить сложившуюся в некоторых регионах России плачевную ситуацию с теплоснабжением. Гарантии возврата денег инвесторам обеспечит метод «альтернативной котельной» — когда вместо ежегодного госрегулирования тарифов устанавливается верхняя планка цены на период от 10 лет. Переход на него не приведет к резкому росту цен на тепловую энергию для населения, уверены в СГК.

Ситуация на грани

Прошлая зима в Сибири была аномально холодной даже для этой самой холодной территории России. Нынешняя только начинается, а количество аварий на теплосетях уже возросло, отметил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании в Новосибирске 21 ноября.

Половина теплохозяйства Сибири в любой момент может выйти из строя. Проблемы возникают не первый год — изношенная инфраструктура дает о себе знать.

Как привлечь в эту отрасль инвестиции и переломить ситуацию, обсуждали на IX Сибирском энергетическом форуме в Красноярске представители федеральной и региональной властей, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и эксперты.

«При понятных условиях возврата инвестиций мы готовы профинансировать проекты в наших городах на 60 млрд рублей. По Красноярску мы разработали инвестиционные проекты на 18,7 млрд. Сейчас в инвестициях нас сдерживают постоянно изменяющиеся условия тарифного регулирования, не хватает стабильности», — заявила директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

Помимо Красноярска, компания также работает в Барнауле, Новосибирске, Абакане, Кемерове и других городах Сибири.

По словам Косоговой, за 10–15 лет все проекты по методу «альтернативной котельной» окупятся. Во многом потому, что на срок действия соглашения инвестор защищен от каких-либо изменений в законодательстве. «Но чем дольше мы откладываем решение, тем дороже в дальнейшем переход на новую модель рынка тепла обойдется потребителю и тем больше времени понадобится для возврата инвестиций. А инвестпроекты со сроком окупаемости в четверть века мы рассматривать не готовы», — отметила она.

Автор цитаты «Альтернативная котельная» — новый принцип метода расчета тарифов на тепло, утвержденный федеральным законом № 279 от 29 июля 2017 года. Он подразумевает, что вместо ежегодного государственного регулирования тарифов устанавливается верхняя планка цены минимум на 10 лет. Для расчета планки берется стоимость строительства и обслуживания новой инфраструктуры. Итоговая цена определяется по соглашению между теплоснабжающей компанией и муниципалитетом и может быть ниже предельного уровня

Новой системой, которая дает гарантии и инвестору, и потребителю, заинтересовались и власти Красноярского края. «Метод «альткотельной», или метод долгосрочного тарифного регулирования, гарантирует возможность возврата инвестиций. Мы получили пакет предложений Сибирской генерирующей компании по инвестиционным проектам на 18,7 млрд рублей и сейчас рассматриваем их. Как регулирующий орган мы стоим на стороне потребителя и не допустим взрывного роста тарифа. Но, опять же, по нашему мнению, переход на новую модель рынка тепла будет очень выгоден для потребителя», — считает министр тарифной политики Красноярского края Марина Пономаренко.

Потенциальная возможность применения нового подхода подтвердили и в краевом министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ. «Помимо тарифных решений, приемлемых для населения, еще должны быть достаточные возможности у предприятия модернизировать систему, повышать надежность и улучшать качество предоставляемых услуг, и это тоже одно из условий. И здесь, конечно, важен баланс. Если мы баланс соблюдем и он будет понятен всем участникам процесса, в таком случае подход может быть применен», — заявил руководитель ведомства Евгений Афанасьев.

Никто не хочет поднимать тарифы

Однако опасения, что после изменения подхода к тарифному регулированию цены на тепло резко вырастут, остаются и у населения, и у властей. Заместитель руководителя ФАС Виталий Королев уверен, этого не произойдет. «Все условия перехода на «альткотельную» и дальнейшее регулирование тарифа по этой модели строго прописаны в законодательстве. Потребитель защищен от резкого скачка тарифов на законодательном уровне», — подчеркнул Королев.

По его словам, перед внесением в правительство документа о переходе муниципалитета на новый метод регулирования ФАС и Минэнерго согласовывают параметры «альтернативной котельной». Федеральные, региональные и муниципальные власти оценивают приемлемый уровень цены, чтобы не допустить неподъемной нагрузки на население. «Нестабильность тарифного регулирования зависит от экономической ситуации в стране. «Альтернативная котельная» стабилизирует ситуацию и позволяет инвестору не сомневаться в своем будущем», — добавил замглавы ФАС.

Не заинтересован в резком росте тарифов и бизнес, напомнила Екатерина Косогова из СГК. Высокие цены отпугнут потребителей. «Нам как бизнесу неинтересно торговать по высокой цене. Нам важно, чтобы к нам подключалось больше потребителей по разумным ценам», — подчеркнула она. По ее словам, преимущество новой модели для инвесторов не в росте цен, а в стабильности.

Эксперимент в Рубцовске

СГК уже перешла на принцип «альтернативной котельной» в городе Рубцовске Алтайского края. Этот город стал первым в России, где опробовали эту модель. Компания работает здесь со второй половины 2016 года. И общий объем инвестиций составляет около 2 млрд рублей.

«Надо посмотреть, как будет развиваться такое регулирование. Практика — лучшее мерило. Если получится, значит, и в других городах нужно идти по такому пути», — полагает генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

По его мнению, из-за неэффективного потребления тепла россияне по сравнению с жителями скандинавских стран тратят в три раза больше топлива на обогрев одного квадратного метра. В результате, несмотря на то что теплоснабжение на Западе стоит гораздо дороже, чем в России, платить населению приходится столько же. Изменить эту ситуацию помогут инвестиции. Но для замены сетей и повышения качества теплогенерации вложения должны быть большими.

С тем, что основная проблема теплоснабжения — изношенные коммуникации, согласна и исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. «Усталость» оборудования приводит к потере тепла. Как следствие — людям приходится переплачивать за отопление, выпадающие доходы — субсидировать из бюджета, а отопительный сезон не удается начинать вовремя. По мнению Разворотневой, тот, кто решит эти проблемы в крупных городах, точно может рассчитывать на то, что инвестиции окупятся.