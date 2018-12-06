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Школу в ЕАО закрыли из-за плохого отопления

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В средней школе села Валдгейм Биробиджанского района ЕАО полностью отменены занятия для 400 учеников. Из-за проблем с углем в местной котельной температура в здании упала до 10 градусов. 

«Если батареи потеплеют, топить станут лучше — выйдем. Если же ситуация не изменится, будем ежедневно принимать решение об отмене занятий», — пояснил ИА ЕАОMedia директор школы Андрей Бялик.

Температурным коллапсом называют жители села Вайлдгейм ситуацию, которая сложилась из-за проблем на центральной котельной. Холодно в детском саду, школе, больнице, детском доме, библиотеке и Доме культуры.

Причина бедствия заключается в том, что в населенный пункт привозят уголь низкого качества. Хороший уголь ожидается лишь 10 декабря. По данным прокуратуры, его хватит ненадолго. 

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