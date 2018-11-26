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Поселки и больницы в ЕАО могут вскоре остаться без отопления

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В Еврейской автономной области заканчиваются запасы угля на котельных «Облэнергоремонта». В зоне риска оказались поселки и села в Облученском и Биробиджанском районах, больницы, интернаты.

Меньше всего топлива осталось в Теплоозерске, Лондоко-заводе, Будукане, Кульдуре, Семисточном. Психоневрологический интернат может остаться без тепла уже 28 ноября, еще раньше батареи остынут в областной психиатрической больнице и Валдгеймском доме-интернате, сообщает ИА ЕАОMedia. В случае ЧС проблемные котельные могут получить уголь из резервных запасов.

Напомним, около 4 тыс. жителей поселка Теплоозерска Облученского района ЕАО 13 ноября остались без отопления. Сначала закончился уголь, потом выяснилось, что завезли некачественное топливо. Такая ситуация возникает уже второй раз за сезон.

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