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Жители села в ЕАО замерзают в домах из-за проблем с углем на котельной

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Температурным коллапсом называют жители села Вайлдгейм в ЕАО ситуацию, которая сложилась из-за проблем на центральной котельной. Прием детей в детский сад не ведется из-за того, что в помещениях +16 градусов. Сейчас там работает только одна дежурная группа.

Также критическая ситуация в местной больнице: пациенты вынуждены находиться там в многослойной одежде и укрываться одеялами. В местной школе учебный процесс пока не остановлен, но решение об этом может быть принято в ближайшее время.

По предварительным данным, причина в том, что местная котельная использует уголь низкого качества. Хороший уголь туда должен поступить только 10 декабря. Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на прокуратуру ЕАО, качественного топлива хватит ненадолго.

Агентство напоминает, что на предприятии «Облэнергоремонт» нет запасов угля, расчетный счет заблокирован. Региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности приняла решение об определении механизмов поставки угля из областного резерва. Задолженность бюджета ЕАО перед «Облэнергоремонт» составляет 12,4 млн рублей.

О том, что в ЕАО заканчиваются запасы угля на котельных «Облэнергоремонта», сообщалось еще в ноябре. В зоне риска — поселки и села в Облученском и Биробиджанском районах.

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