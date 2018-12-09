В оставшемся без тепла Барнауле завершен ремонт теплосети

В Барнауле завершен ремонт теплосети после аварии, оставившей без тепла около 11 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Завершены сварочные работы на объекте. В 04:03 (00:03 мск) сеть поставлена на заполнение [теплоносителем]», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в 08:00 в сеть будет подано давление.

Прорыв теплотрассы произошел в Октябрьском районе Барнаула на улице Водопроводная в ночь на субботу примерно в 02:00 по местному времени (22:00 мск пятницы). В результате инцидента без тепла в 20-градусный мороз остались 55 многоквартирных домов и 245 домов частного сектора.

6 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении органов местного самоуправления и коммунальщиков в Змеиногорске и Змеиногорском районе Алтайского края из-за срыва отопительного сезона в 30-градусный мороз.