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Ученые назвали 2018 год одним из самых теплых в истории

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Средняя мировая температура в 2018 году станет самых теплых за всю историю метеонаблюдений, говорится в предварительном заявлении о состоянии климата Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

За десять месяцев текущего года средняя температура воздуха на планете на 1 градус по Цельсию превысила доиндустриальный базовый уровень. Долгосрочная тенденция потепления сохраняется, а за последние 22 года зафиксированы 20 самых теплых лет в истории наблюдений, пишет 29 ноября «РИА Новости».

Кроме потепления сохраняются и другие явные признаки изменения климата. К ним специалисты отнесли повышение уровня моря, теплосодержание и закисление океана и таяние ледников.

23 ноября администрация президента США опубликовала доклад, в котором отмечается, что с 1901 по 2016 год средняя температура в мире выросла на 1,8 градуса и всё указывает на то, что изменения климата прежде всего связаны с деятельностью человека.

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