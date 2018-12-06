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Уголовное дело возбудили на Алтае из-за отключения отопления в мороз

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении органов местного самоуправления и коммунальщиков в Змеиногорске и Змеиногорском районе в Алтайском крае. Поводом стал срыв отопительного сезона в 30-градусный мороз.

По данным правоохранительных органов, капремонт отопительного оборудования был проведен ненадлежащим образом, коммунальные службы не обеспечили бесперебойную подачу тепла. В результате аварии в начале декабря без отопления остались 23 многоквартирных дома. В ликвидации последствий ЧП в Змеиногорске участвовали специалисты из соседних районов. Энергетики были переведены в режим повышенной готовности на круглосуточном дежурстве. 5 декабря удалось восстановить подачу отопления, пишет altapress.ru.

По факту длительного отключения тепла возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Алтайского края назвал «вредительством» ситуацию с отключением холодной воды в Змеиногорске. Без снабжения остались более 2,3 тыс. домов.

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