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Иркутский суд приговорил «ангарского маньяка» ко второму пожизненному

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Суд в Иркутске в рамках нового уголовного дела приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова ко второму пожизненному сроку за 59 убийств местных жительниц. Об этом сообщили «РИА Новости».

В январе 2018 года суд в Иркутске огласил новые обвинения«ангарскому маньяку». 53-летний Михаил Попков обвиняется в 60 новых преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение на убийство.

В 2015 году Попков был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За данные преступления он был осужден на пожизненный срок. Чуть позже он признался в совершении других убийств, расследование продолжили уже в рамках нового уголовного дела.

Сейчас «ангарский маньяк» отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин».

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