Производство препаратов для онкобольных в Сирии начнется в 2020 году

Крупнейшее в Сирии фармацевтическое предприятие с государственным участием Dimas Pharmaceutical Industries планирует начать производство препаратов для онкологических больных в 2020 году. Об этом сообщил гендиректор компании Заейеф Однан.

По его словам, в 2019 году предприятие ждет модернизация. Для того, чтобы начать производство лекарственных препаратов потребуется построить отдельный комплекс, на что уйдет около двух лет. Предположительно, производство онкопрепаратов начнется уже в 2020 году, пишет ТАСС.

В апреле координатор группы Государственной думы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин рассказал, что российский бизнес получит преференции в САР.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков, в частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.