Сирийские СМИ опровергли информацию об атаке на аэропорт Дамаска

Сообщения о воздушной атаке на аэропорт Дамаска, распространенные сирийскими СМИ, не соответствуют действительности, передает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

Несколькими часами ранее сирийское агентство САНА, а затем телеканалы Ikhbariya и Al Mayadeen сообщили, что система ПВО страны отразила атаку в районе аэропорта Дамаска. Сначала это информация пропала с сайта национального сирийского агентства, а затем ее опровергли другие СМИ.

«Никакой атаки на аэропорт не было», — прокомментировал информацию источник Ikhbariya в воздушной гавани. Он добавил, что движение самолетов осуществляется в обычном режиме.

29 ноября сообщалось, что сирийские ПВО сбили израильский военный самолет. Позже пресс-служба Армии обороны Израиля опровергла информацию СМИ.