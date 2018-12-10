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Глава Renault перед арестом хотел уволить президента Nissan

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Фото: ТАСС/Андрей Холмов
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Глава французского автомобильного концерна Renault Карлос Гон перед арестом в Японии планировал уволить президента Nissan Хирото Саикаву.

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По данным газеты The Wall Street Journal Гон, который руководил альянсом Nissan-Renault-Mitsubishi, хотел предложить перестановки на заседании правления Nissan в конце ноября.

Подобный шаг связан с плохими продажами японского концерна в США и проблемами с качеством выпускаемых автомобилей в Японии.

Отмечается, что Гон обсуждал эти планы с несколькими топ-менеджерами компании. При этом не известно, знал ли о сложившийся ситуации сам президент Nissan.

Глава альянса Nissan, Renault и Mitsubishi Карлос Гон был арестован по подозрению в финансовых махинациях и уклонении от налогов 19 ноября.

Японские компании Nissan и Mitsubishi освободили Гона от должности, но он продолжает возглавлять Renault и формально остается главой альянса.

9 декабря французский президент Эммануэль Макрон попросил премьер-министра Синдзо Абэ поспособствовать сохранению альянса Nissan-Renault-Mitsubishi на фоне ареста Гона.

1 декабря Абэ отметил, что будущие отношения автомобильных компаний Nissan, Renault и Mitsubishi должны определять не правительства, а частный бизнес.

21 ноября замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что арест Гона не повлияет на деятельность автопроизводителей альянса в России.

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