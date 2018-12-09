Прямой эфир

Гражданин Украины задержан при попытке провезти 1 млн рублей в ботинках

0
Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские пограничники задержали 46-летнего мужчину, который пытался провезти на территорию России около 1 млн рублей в ботинках. Об этом сообщила государственная пограничная служба Украины.

«Я не видел свой паспорт семь часов»
Пассажир рейса Москва-Киев — о том, как и за что его не пустили на территорию Украины

Инцидент произошел в пункте пропуска «Журавлевка». Сотрудники пограничной службы заметили мужчину, который сильно нервничал, и приняли решение досмотреть его личные вещи.

В результате под стелькой обуви военнослужащие обнаружили у мужчины около 1 млн рублей. Денежные средства были изъяты, сам мужчина сейчас передан правоохранителям, пишет «РИА Новости».

7 декабря госпогранслужба Украины не пропустила на территорию страны четырех российских журналисток. 

В настоящее время в ряде граничащих с Россией областей Украины действует военное положение, введенное после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море.

На фоне этого 30 ноября украинская погранслужба запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, а в Верховной раде предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине сообщили о снижении числа приезжающих россиян
Россия не будет вводить ответных ограничений против украинцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017