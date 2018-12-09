Гражданин Украины задержан при попытке провезти 1 млн рублей в ботинках

Украинские пограничники задержали 46-летнего мужчину, который пытался провезти на территорию России около 1 млн рублей в ботинках. Об этом сообщила государственная пограничная служба Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Журавлевка». Сотрудники пограничной службы заметили мужчину, который сильно нервничал, и приняли решение досмотреть его личные вещи.

В результате под стелькой обуви военнослужащие обнаружили у мужчины около 1 млн рублей. Денежные средства были изъяты, сам мужчина сейчас передан правоохранителям, пишет «РИА Новости».

7 декабря госпогранслужба Украины не пропустила на территорию страны четырех российских журналисток.

В настоящее время в ряде граничащих с Россией областей Украины действует военное положение, введенное после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море.

На фоне этого 30 ноября украинская погранслужба запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, а в Верховной раде предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.